Guerra Russia-Ucraina | Putin | “Suicidio europeo sull’energia” Mariupol | la Duma potrebbe vietare lo scambio dei prigionieri | “Sono criminali nazisti” Ucciso comandante russo E l' Oms lancia l' allarme colera

Advertising

martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - martaottaviani : Se su Rossija 1 è stato invitato un esperto militare dichiaratamente critico nei confronti della #guerra in… - Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Guerra Russia-Ucraina, fuori dall’acciaieria Azovstal, il battaglione Azov si arrende e sventola bandiera bianca. - Michele00410624 : Guerra tra Russia e Ucraina - filmato della resa dei 264 militari nella Azovstal che si sono arresi alle autorità russe. -

...(BfV) aveva avvertito di un aumento del rischio di spionaggio industriale ai danni della Germania da parte dellaa causa delle sanzioni internazionali imposte contro questo Paese per la...- Ucraina, Eni: la decisione è stata condivisa con le istituzioni italiane Il colosso energetico a sei zampe guidato da Claudio Descalzi schiva le sanzioni e si defila da Bruxelles, ...Uno spostamento che suona come una minaccia. La Russia ha portato alcuni missili al confine russo con la Finlandia. In un video pubblicato su Twitter e rilanciato da diversi account si vedono i ...La Quinzaine des realisateurs apre con Le vele scarlatte, adattamento dal romanzo (1923) di Alexandr Grin, il russo pacifista esiliato in Siberia ... un padre solido (Raphael Thiéry) reduce di guerra, ...