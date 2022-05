Dopo sei anni di guerra il primo volo commerciale dallo Yemen (Di lunedì 16 maggio 2022) Il primo volo commerciale in sei anni è decollato dallo Yemen. A bordo 126 passeggeri fra cui alcuni malati che hanno bisogno di cure all'estero. L'aereo è partito dalla capitale Sanaa è atterrato ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilin seiè decollato. A bordo 126 passeggeri fra cui alcuni malati che hanno bisogno di cure all'estero. L'aereo è partito dalla capitale Sanaa è atterrato ad ...

Advertising

chetempochefa : “Mi dicevano: bello che sei stata nominata, ma di possibilità non ne abbiamo di vincere…” Facciamo tanti auguri di… - fattoquotidiano : 'OPERAZIONI SOSPETTE' Dopo la chiusura indagine, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per evasione fiscale e… - fracensurato1 : @MCMC00MC @Croatoa62590564 @Tosaz @HuffPostItalia @a_meluzzi Ma dopo 2 anni e 3 dosi cosa non ti è chiaro sul fatto che sei stato raggirato? - soloioloso : @Luca_Scaro Ovvio Il livello è basso Chi arriva dopo è peggio Se non capisci che ho scritto Meritato Ma Scarsi S… - NicKLeighStreep : ti parla dritto al cuore e ti traversa l'anima. Ma dopo... l'orgoglio di dire che quella persona sei tu. Il cuore… -