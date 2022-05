MotoGP, GP Francia 2022. Francesco Bagnaia 2° in FP3. Quattro Ducati già alla fase decisiva delle qualifiche (Di sabato 14 maggio 2022) Al Bugatti Circuit, nuovamente benedetto da un limpido Sole e da una splendida giornata, si è conclusa la terza sessione di prove libere. Sono quindi stati stabiliti i 10 piloti che hanno guadagnato il diritto di accedere direttamente alla fase decisiva delle qualifiche del pomeriggio. Il turno ha dimostrato come, effettivamente, ieri si sia “scherzato”, poiché i tempi si sono abbassati esponenzialmente. Ducati grande protagonista, poiché porta 4 moto in Q2, comprese quelle di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, rispettivamente secondo e decimo nella tabella cronometrica. Peraltro la Casa di Borgo Panigale comanda la classifica grazie all’idolo di casa Johann Zarco. Non manca alla festa neppure Jack Miller, quinto. Chi si è inserito ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Al Bugatti Circuit, nuovamente benedetto da un limpido Sole e da una splendida giornata, si è conclusa la terza sessione di prove libere. Sono quindi stati stabiliti i 10 piloti che hanno guadagnato il diritto di accedere direttamentedel pomeriggio. Il turno ha dimostrato come, effettivamente, ieri si sia “scherzato”, poiché i tempi si sono abbassati esponenzialmente.grande protagonista, poiché porta 4 moto in Q2, comprese quelle died Enea Bastianini, rispettivamente secondo e decimo nella tabella cronometrica. Peraltro la Casa di Borgo Panigale comanda la classifica grazie all’idolo di casa Johann Zarco. Non mancafesta neppure Jack Miller, quinto. Chi si è inserito ...

