Giunti & Odeon | patto per cinema e lettura Spazio polifunzionale per i 100 anni della sala

(Di sabato 14 maggio 2022) La presentazione del progetto per il"Sono onorato di partecipare a questo progetto . E ci stiamo molto divertendo a immaginare quel che diventerà questo posto unico al mondo. Lo so, è un ...

Advertising

NewMoon2600 : RT @Don_Lazzara: #Syria. nell'attacco aereo di ieri, sono stati lanciati circa 35 missili, di cui 25 sono giunti a destinazione. Sono mort… - CesareInvictus : RT @Don_Lazzara: #Syria. nell'attacco aereo di ieri, sono stati lanciati circa 35 missili, di cui 25 sono giunti a destinazione. Sono mort… - FrancoBlog49 : RT @Don_Lazzara: #Syria. nell'attacco aereo di ieri, sono stati lanciati circa 35 missili, di cui 25 sono giunti a destinazione. Sono mort… - casino90210 : RT @gicolino69: @rubio_chef @RaiNews Inqualificabile da parte di una tv di Stato, siamo giunti al negazionismo dell’Olocausto palestinese d… - imusumarra : RT @Don_Lazzara: #Syria. nell'attacco aereo di ieri, sono stati lanciati circa 35 missili, di cui 25 sono giunti a destinazione. Sono mort… -

Agenzia ANSA

... senza minimamente snaturarlo, è stato spiegato, aprirà la nuova libreria dell'editore, la cui catena 'al Punto' conta 248 punti vendita. L'inaugurazione avverrà con un evento tra l'autunno e ...Degli oltre 112mila profughinel nostro Paese, più di 38.600 sono infatti minori", ha chiarito ancora il ministro secondo cui "alleviare le sofferenze della popolazione civile è la massima ... 100 anni cinema Odeon Firenze, coi film una libreria Giunti Colle, nel Barese. Secondo le prime ipotesi, la donna, in vacanza in Puglia con un gruppo di amici, sarebbe deceduta per un malore mentre si trovava nella sua stanza. Sul posto, oltre al personale del ...Per riaprire, qualche mese dopo, con una nuova veste e una nuova identità: una libreria-cinema con bar, ristorante e molte altre funzioni, curata da Giunti. La casa editrice fiorentina entra come ...