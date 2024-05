Giuseppe Valditara | I dinosauri si sono estinti | a che serve studiarli?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per il ministro dell’Istruzione, è un argomento inutile, «se poi non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato, che ci hanno dato i grandi valori dell'Occidente»

“Se non ci fosse il disagio non avremmo dato così tanta importanza a questa Regione: i giovani calabresi scontano un passato di trascuratezza, per troppo tempo le istituzioni nazionali hanno trascurato questa Regione ed è la prima volta che c'è un ...

Si apre sipario sul Salone Libro, è subito festa al Lingotto - Si apre sipario sul Salone Libro, è subito festa al Lingotto - Si apre il sipario sul Salone del Libro di Torino ed è subito festa. Il piazzale davanti al Lingotto Fiere dove, fino al 13 maggio, si terrà la kermesse è già pieno di gente e di bambini. (ANSA) ...

Scuola: precari 'Invisibili' da Valditara, 'Cercherà soluzione' - Scuola: precari 'Invisibili' da valditara, 'Cercherà soluzione' - Il ministro dell'Istruzione e del Merito giuseppe valditara ha ricevuto Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni, portavoce del Movimento "Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili" in merito al ...

Sondaggi politici, Crosetto è il ministro più popolare, in calo la fiducia in Santanchè e Valditara - Sondaggi politici, Crosetto è il ministro più popolare, in calo la fiducia in Santanchè e valditara - A maggio il podio del gradimento e fiducia degli elettori è del ministro della Difesa Guido Crosetto che conquista un 44%, aumentando di un punto rispetto ...