Giro d’Italia a Giugliano - domenica chiude via Domitiana in entrambi i sensi di marcia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nuovo dispositivo traffico introdotto dal comandante Emiliano Nacar della Polizia Municipale diin occasione della nona tappa della 107esima edizione delrà via Domiziana. Come dispone l'ordinanza n. 90 del 2024, dalle 13 alle 17 sarà interdetta la

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia 2024 oggi affronta la sesta tappa , la Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme di 180 km. La frazione del 9 maggio 2024 , in diretta tv e streaming , prevede per il gruppo guidato dalla maglia rosa Tadej Pogacar un ...

Giro d’Italia 2024 definite in prefettura le misure relative alla 10ima tappa Pompei . Cusano Mutri e 11esima tappa Foiano Valfortore e San Bartolomeo in Galdo Si è svolta, in Prefettura, nella giornata dell’8 maggio u.s. una riunione finalizzata ...

Addio a Giovanna Marini, la "Joan Baez" italiana che ha salvato dall'oblio i canti popolari delle donne - Allora andavo in giro a raccogliere i brani solo con carta e ... In origine era una storia d'amore che faceva: 'Scaveremo una fossa e ...andiamo nelle scuole e portiamo per esempio la storia d'Italia ...

Tudor Pelagos Fxd Chrono "Cycling Edition"Tudor - [ See image gallery at *.tgcom24.it] Poiché siamo nel pieno della stagione ciclistica professionistica (da pochi giorni è iniziato il Giro d'Italia) oggi vi presento il Tudor Pelagos Fxd Chrono "Cycling Edition", sviluppato per i ciclisti del TUDOR Pro Cycling Team che partecipano al Giro, per offrire leggerezza e funzionalità. Come ...