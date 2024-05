Incidente a Roma - scontro tra auto e moto : morto 37enne (Adnkronos) – Incidente mortale a Roma intorno alle 4 di oggi. La Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta per i rilievi all’intersezione tra via Prenestina e via Prenestina Nuova in seguito allo scontro tra una moto Yamaha e una Fiat 500. Il ...

