Scontro Biden-Israele | Se entrano a Rafah stop a invio di armi Ben Gvir provoca | Hamas lo ama La mossa Usa cambia i piani di Tel Aviv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Se dei dubbi c’erano sulla dipendenza didal sostegno americano, questi potrebbero essere stati sfatati dalle ultime rivelazioni dei funzionari israeliani. Mentre tra Washington e Telsi sta consumando una crisi senza precedenti nella storia, dopo la decisione di Joedi sospendere l’diallo ‘Stato ebraico’ se dovesse decidere di entrare acon le truppe di terra, questa si spiega con le dichiarazioni anonime raccolte dall’emittente Kan, secondo le quali la decisione degli Stati Uniti di fermare l’di armamenti potrebbe costringere il governo Netanyahu e i vertici militari a rivedere ioperativi nella Striscia, oppure adottare “un’economia degli armamenti”, ovvero di conservare le munizioni in modo che ...

Israele, dopo la grande paura l’Iran non è uscito dai giochi: la mossa sull’Arabia Saudita - Israele, dopo la grande paura l’Iran non è uscito dai giochi: la mossa sull’Arabia Saudita - Agli occhi dei sauditi, la minaccia esistenziale iraniana è grande almeno quanto quella di un allargamento del conflitto per mano di Israele. Da qui la decisione di tenere aperto il dialogo con ...

Biden blocca l’invio di munizioni a Israele: è il primo provvedimento dall’inizio della guerra. Lontana l’intesa sul cessate il fuoco a Gaza - Biden blocca l’invio di munizioni a Israele: è il primo provvedimento dall’inizio della guerra. Lontana l’intesa sul cessate il fuoco a Gaza - Joe Biden ha deciso di prendere il primo provvedimento concreto nei confronti di Israele, dopo 7 mesi di guerra a Gaza e 35mila morti. Secondo quanto scrive Axios, che cita due funzionari israeliani, ...

"Nuoce alla sicurezza di Israele". Tel Aviv spegne Al Jazeera - "Nuoce alla sicurezza di Israele". Tel aviv spegne Al Jazeera - Il premier Netanyahu fa sapere che la decisione è stata presa all'unanimità. La disposizione, in linea con una legge approvata ad aprile dalla Knesset, entrerà in vigore immediatamente ...