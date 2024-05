Roma | allarme bomba alla Sapienza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 maggio 2024)presso la facoltà di Sociologia de La. Sul posto le unità speciali degli artificieri della Polizia di Stato. Tutti gli aggiornamenti. Artificieri sul posto per una La– (ilcorrieredellacitta.com)in questi minuti presso la facoltà di Sociologia dell’università La, situata in Via Salaria 113 a. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, gli artificieri, e le unità cinofile. Evacuato lo stabile. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.