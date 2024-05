Accordo Tim e Warner Bros Discovery | su TimVision Roland-Garros - Giochi Olimpici Parigi 2024 e CNN

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ stato rinnovato l’tra TIM eche consentirà ai clientidi vedere, inclusi nell’abbonamento, tutti i contenuti sportivi di+ e Eurosport insieme all’intera offerta d’intrattenimento arricchita da due nuovi canali:TV e CNN International.Grazie a questa nuova intesaoffrirà una copertura pressochè totale deidicon 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand su Eurosport 1 e 2, su altri otto canali Eurosport interamente dedicati all’evento - di cui uno in 4K disponibile sulBox – più altri quattro Eurosport extra. La fruizione delle competizioni è arricchita dalla ...

Barbara d’Urso pronta ad approdare sul Nove? Questa l’indiscrezione di Dagospia secondo la quale ci sarebbe in corso una trattativa ma con un grande ostacolo: Lucio Presta. Cosa c’è di vero in tutto ciò? A quanto pare nulla, almeno stando alla ...

DALLA GRANDE PARTENZA DI SABATO 4 MAGGIO ALL’ULTIMO TRAGUARDO ROMANO DI DOMENICA 26, IL Giro d'Italia È IN Diretta Integrale SU Warner Bros. Discovery .CON ALBERTO CONTADOR INVIATO SULLE STRADE DELLA Corsa Rosa E I COMMENTI ESCLUSIVI DI DANIEL OSS, ...

La Federazione Equestre Internazionale (FEI) annuncia di aver siglato una nuova partnership TV pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD) che vedrà i principali eventi del circuito Equestre Internazionale proiettati in 75 mercati in Europa e ...

Disney e Discovery, sfida a Netflix: alleanza per un servizio streaming - Disney e Discovery, sfida a Netflix: alleanza per un servizio streaming - Disney e warner bros Discovery offriranno un servizio di streaming congiunto, che includerà le loro piattaforme Disney+, Hulu e Max, a partire da quest'estate.

MultiVersus torna il 28 maggio con un nuovo personaggio giocabile: un trailer introduce Joker - MultiVersus torna il 28 maggio con un nuovo personaggio giocabile: un trailer introduce Joker - Mark Hamill e Kevin Conroy saranno nuovamente insieme in MultiVersus, il picchiaduro di Player First Games e warner bros in uscita il prossimo 28 maggio. Il doppiatore originale di Batman, purtroppo, ...

Abbonamento Disney Plus, Hulu e Max: l’unione fa la forza - Abbonamento Disney Plus, Hulu e Max: l’unione fa la forza - Arriva una notizia molto piccante e che incuriosirà sicuramente molti fan: Disney e warner creeranno un abbonamento con Disney+, Hulu e Max!