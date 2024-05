(Di giovedì 9 maggio 2024) In un'intervista, Law Roach racconta il dietro le quinte dei due abiti dell'attrice indossati alla serata più esclusiva di tutta New York. L'nero Givency vintage lo ha- e nonper una questione di gusto - mentre per avere il secondo griffato Maison Margiela è stato necessario l'intervento di Anna Wintour

Zendaya ha comprato l'abito indossato al Met Gala 2024 (e non solo perché le piaceva) - Zendaya ha comprato l'abito indossato al Met Gala 2024 (e non solo perché le piaceva) - Non solo la mise total black, ma c'è anche una storia dietro il primo abito indossato da Zendaya, quello blu e verde griffato Maison Margiela Artisanal by John Galliano. Silhouette a sirena, i ...