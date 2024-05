Mercato elettronica in Italia | aumenta l’illegalità - preoccupano i social

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Presentazione del Rapporto Optime 2024 preoccupa per l’aumento delneldell’. Si è svolta presso la Camera dei Deputati la presentazione della Nota di Aggiornamento 2024 del Rapporto della Federazione Optime, un evento che ha visto la partecipazione di illustri relatori. Tra questi, il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e il Commissario Agcom Massimiliano Capitanio. L’evento ha offerto l’occasione per discutere i temi chiave emersi nel settore dell’innell’ultimo anno. Preoccupache dilaga tramite i– notizie.comEnzo Frasio, Presidente NIQ GfK, ha evidenziato una flessione nel settore Tech&Durables con un calo del fatturato del -6,4% nel 2023. Questa ...

Electronic Arts punta sull'IA generativa: "Videogiochi più ambiziosi in meno tempo" - Electronic Arts punta sull'IA generativa: "Videogiochi più ambiziosi in meno tempo" - L'amministratore delegato Andrew Wilson parla delle strategie per i prossimi cinque anni: l'obiettivo è di "offrire più potere" agli sviluppatori per creare storie migliori e giochi più vasti ...

Turismo, Enit: le crociere green piacciono alla generazione Zeta - Turismo, Enit: le crociere green piacciono alla generazione Zeta - Le ultime tendenze del mercato crocieristico ci raccontano due direzioni ben precise, una grande ripresa del mercato e una direttrice inequivocabile verso i temi della sostenibilità ambientale. Per ...

Nuovi iPad Pro: critiche per lo spot Crush - Nuovi iPad Pro: critiche per lo spot Crush - Non tutti hanno accolto nel migliore dei modi lo spot Crush realizzato da Apple per la presentazione dei nuovi tablet della linea iPad Pro.