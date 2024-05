Firenze, Premio von Rezzori: ecco i titoli di narrativa straniera - firenze, premio von Rezzori: ecco i titoli di narrativa straniera - firenze – La giuria del premio Gregor von Rezzori – Città di firenze, presieduta da Beatrice Monti della Corte e composta da Colm Tóibín, Andrea Bajani, Alberto Manguel, Maylis de Kerangal ed Edmund ...

HOPPLA' PETROLI FIRENZE DON CAMILLO. QUATTRO APPUNTAMENTI CON IL GP DEL MARMO INTERNAZIONALE - HOPPLA' PETROLI firenze DON CAMILLO. QUATTRO APPUNTAMENTI CON IL GP DEL MARMO INTERNAZIONALE - Quattro gare in due giorni per la Hopplà Petroli firenze Don Camillo. Il week end in arrivo vedrà infatti la squadra toscana impegnata su più fronti e con ambizioni bellicose.

Il calcolo di Schlein fra il solitario Tarquinio e il caterpillar Zinga - Il calcolo di Schlein fra il solitario Tarquinio e il caterpillar Zinga - Dopo il caso Scurati, la tv pubblica avvia un procedimento disciplinare nei confronti della conduttrice. Ad annunciarlo il segretario Usigrai, Macheda ...