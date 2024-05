Cos' è il contagio finanziario | origini e caratteristiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Nel contesto economico fortemente globalizzato in cui viviamo, uno dei pericoli da evitare è il cosiddetto. Si tratta di un concetto con evidenti richiami al mondo della medicina, ma in questo caso il “virus” che si trasmette da persona a persona non ha nulla a che fare con le malattie, ma con il settore. In presenza di undue o più sistemi, siano essi Stati o gruppi di essi, si influenzano in negativo a vicenda, causando delle conseguenze per i mercati, i prezzi e l’andamento dell’economia reale di tutti i sistemi coinvolti dal fenomeno. È in tale scenario che torna a farsi sentire il concetto di interdipendenza tra i mercati, con ogni singolo elemento che, nelle maniere più svariate, è collegato a un altro e il venir meno ...