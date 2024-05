Ungheria | Xi Jinping arriva a Budapest per visita di Stato

Per la prima volta in cinque anni il presidente cinese Xi Jinping è in visita in Europa . Il viaggio, cominciato ieri, prevede tre tappe in Francia , Serbia e Ungheria e incontri con i capi di Stato Emmanuel Macron e Aleksandar Vucic, con il premier ...

Dopo Parigi, il presidente cinese va a Belgrado e a Budapest per ribadire che gli Stati Uniti sono la principale minaccia per la pace mondiale. E seminare discordia tra gli europei. Leggi

Sullo sfondo del grande risiko mediorientale che scuote il mondo intero, la Cina inizia a muovere le prime pedine. Il presidente cinese Xi jinping, infatti, torna in Europa per la prima volta dopo ...

Xi jinping è giunto in questi giorni in Europa ... (Il Giornale d'Italia) Su altre fonti La Serbia, e ora anche l'ungheria - membro dell'Unione Europea - hanno stretti legami con la Russia e la Cina.

Il presidente cinese Xi jinping è arrivato in Serbia martedì sera ... è la seconda tappa della prima visita di Xi in Europa in cinque anni, che comprende anche l'ungheria. In Serbia, che è considerata ...