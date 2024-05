Travis Scott in concerto a Milano - unica data italiana del tour

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Il ': Utopia– Circus Maximus World' sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti. Ildel rapper di Houston arriva in Italia martedì 23 luglio 2024 all’Ippodromo SNAI La Maura di, per quella che sarà lapiù grande dell’interoeuropeo. L’artista statunitense ha scelto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milano , 7 maggio 2024 – I fan di Travis Scott non dovranno aspettare molto: a distanza di quasi due mesi, l’artista di Houston ha annunciato il tour europeo “Circus Maximus Europe” in cui compare l’unica data italiana , scelta (ancora) a Milano . Il ...

Oratio lancia una capsule creata con Piero Piazzi - Oratio lancia una capsule creata con Piero Piazzi - Il marchio made in Italy chiama il presidente di Women management per una linea unisex. Il compenso del manager è devoluto alla Ets To.Get.There ...