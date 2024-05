Sainz messo spalle al muro per il dopo Ferrari: costretto a scegliere subito tra Audi e Mercedes - sainz messo spalle al muro per il dopo Ferrari: costretto a scegliere subito tra Audi e Mercedes - Carlos sainz, che al termine della stagione lascerà la Ferrari, ha sul tavolo le offerte di Audi e Mercedes per il Mondiale di Formula 1 2025 ma adesso ...

Ferrari punta sugli aggiornamenti per vincere ad Imola sulla pista di casa. Red Bull più lenta della McLaren a Miami - Un gran premio diverso. Non solo perché a Miami ha vinto Lando Norris. Un altro ex rampollo prodigio dalla faccia d'angelo, dato da molti come un predestinato, che si era portato a ...

Formula 1, GP di Miami, Capelli: "Finalmente Norris! Leclerc sente la pressione, questo lo porta a sbagliare. Sainz Pedina fondamentale" - Formula 1, GP di Miami, Capelli, ex pilota e commentatore televisivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tag24 ...