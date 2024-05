Real Madrid Bayern Monaco | ANCELOTTI e TUCHEL la decidono dalla panchina Joselu batte Davies 2-1

Real Madrid, Atalanta, Lazio e Napoli: le ultimissime - Real Madrid, Atalanta, Lazio e Napoli: le ultimissime - La stampa spagnola esalta i Blancos. Stasera i bergamaschi si giocano l'accesso alla finale di Europa League. Emergenza difesa per i biancocelesti. De Laurentiis vuole Gasperini ...

Quante finali di Champions ha raggiunto Carlo Ancelotti Nessuno come lui - Quante finali di Champions ha raggiunto Carlo Ancelotti Nessuno come lui - L’eroe della serata è invece stato joselu, che arrivato come post Benzema in attesa ... Andando nel dettaglio, Ancelotti ha giocato la finale del 2003 in panchina con i rossoneri, battendo la Juventus ...

Joselu, l’eroe che non ti aspetti: chi è l’attaccante-tifoso che ha mandato in finale il Real Madrid - joselu, l’eroe che non ti aspetti: chi è l’attaccante-tifoso che ha mandato in finale il Real Madrid - joselu è probabilmente il giocatore meno quotato della ricchissima rosa del Real Madrid, eppure è stato lui – con due reti – a ribaltare il Bayern Monaco ieri sera e mandare nuovamete in finale i Blan ...