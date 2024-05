Natalità | Bignami - ' vicinanza a Roccell - costretta a lasciare convegno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La miaal ministroa che, a seguito di incessanti contestazioni, si è vistagli Stati generali per laa Roma. Mentre per certa sinistra è troppo complesso saper rispettare chi la pensa diversamente da loro, noi ascoltiamo le idee altrui e non impediamo la libertà di parola. Speriamo che, prima o poi, questi manifestanti imparino il vero significato del concetto di democrazia". Lo dichiara il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo(Fdi).