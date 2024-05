Roccella | aspetto solidarietà a sinistra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 11.20 "Sono certa che la segretaria Pd, tutta la,gli intellettuali -Scurati, Saviano,Lagioia,Valerio ecc.-e la'stampa militante'avranno parole inequivocabili dinei miei confronti" Così su social la ministra,duramente contestata,costretta a lasciare gli Stati generali della Natalità. "Sono certa che i podisti della libertà e democrazia non si faranno sfuggire l' occasione per dimostrare che l'evocazione del fascismo che non c'è non era solo una sceneggiata politica pronta a svanire difronte alle censure vere".