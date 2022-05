Diretta "Stop all'elettricità", rappresaglia-Putin: scene mai viste in Finlandia. Zelensky, il punto su Azovstal (Di sabato 14 maggio 2022) Entriamo nell'80esimo giorno di guerra. Kharkiv è stata liberata, mentre a Mariupol naufragano ancora i tentativi di evacuare la fonderia. Primo contatto tra Pentagono e Cremlino, con la telefonata partita dagli Stati Uniti con la richiesta di cessate il fuoco. Per l'intelligence di Kiev, "Vladimir Putin è gravemente malato di cancro". Mosca taglia l'elettricità alla Finlandia: rappresaglia per la volontà di entrare nella nato. Ore 07.04 Putin taglia l'elettricità alla Finlandia Mosca a partire da oggi, sabato 14 maggio, l'elettricità alla Finlandia. A comunicarlo è stata, nella giornata di ieri, RAO Nordic, l'azienda che gestisce il trasferimento di energia elettrica russa nei Paesi nordici per conto della holding di Stato russa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Entriamo nell'80esimo giorno di guerra. Kharkiv è stata liberata, mentre a Mariupol naufragano ancora i tentativi di evacuare la fonderia. Primo contatto tra Pentagono e Cremlino, con la telefonata partita dagli Stati Uniti con la richiesta di cessate il fuoco. Per l'intelligence di Kiev, "Vladimirè gravemente malato di cancro". Mosca taglia l'allaper la volontà di entrare nella nato. Ore 07.04taglia l'allaMosca a partire da oggi, sabato 14 maggio, l'alla. A comunicarlo è stata, nella giornata di ieri, RAO Nordic, l'azienda che gestisce il trasferimento di energia elettrica russa nei Paesi nordici per conto della holding di Stato russa ...

Advertising

LaviniaL1982 : @YoshiHysteria Nel day time si è vista la barca che la portava via x accertamenti e stop … in diretta 1 ora fa hann… - Massimi47715989 : - LDA99239122 : RT @Alessiabrizzi88: E Luchino c ha salvato la diretta?????? Gioia infinita?????? nel mentre don’t stop stream al primo album di questo amore… - Alessiabrizzi88 : E Luchino c ha salvato la diretta?????? Gioia infinita?????? nel mentre don’t stop stream al primo album di questo amo… - TrendOnline : #Presidenzialismo: stop in #Parlamento al progetto di riforma per l'elezione diretta del #Capo dello #Stato. I fatt… -