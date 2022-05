Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, venerdì 13 maggio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre calano contagi e morti (report Gimbe). Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: Sono 3.614 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi, 13 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, venerdì 132022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia mentre calanoe morti (report Gimbe). Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Ecco i dati, regione per regione: Sono 3.614 i nuovidain Veneto secondo i dati dell’ultimodi, 13. Si registrano inoltre altri 4 morti. Il totale dei ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - robertalombardi : Era il 21 luglio 2020 quando @GiuseppeConteIT riusciva a chiudere l'accordo con l'Ue sul #RecoveryFund portando a c… - APOC4LYPSW : io oggi sarei potuta andare da luca e invece sto a casa col covid veramente ragazzi sto incazzatissima - XinhuaItalia : Ieri in #Cina continentale sono stati segnalati 312 nuovi casi confermati di #COVID19 a trasmissione locale, di cui… - infoitinterno : Covid, il bollettino dell'Emilia Romagna di oggi 13 maggio 2022 -