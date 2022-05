Pedullà | “Osimhen nel giro dei grandi bomber | il Napoli può cederlo Spalletti perché cambiare?”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Alfredofa il punto sulle novità di calciomercato del, in particolare su Victor. L’attaccante nigeriano piace in Premier League e questo non è un segreto, maai microfoni di Radio Kiss Kiss dice: “Al momento non c’è stata ancora un’offerta precisa al club azzurro.finisce neldei, cioè c’è il Manchester City che ha preso Haaland, poi il Bayern Monaco che non vuole liberare Lewandowski al Barcellona, il Real Madrid che segue Mbappè. Sistemati questi tasselli, chi resta con il cerino in mano può fare un’offerta, che viene ritenuto un ottimo calciatore”. Dunque la dimensione diè destinata ai club d’élite d’Europa: “De Laurentiis può cedere ...

Advertising

zazoomblog : Pedullà: “In caso di una mega offerta Osimhen andrà via” - #Pedullà: #offerta #Osimhen #andrà - infoitsport : Pedullà: “Osimhen, il Napoli ha fissato il prezzo: Ecco le cifre reali dell’operazione” - napolipiucom : Pedullà: 'Osimhen, il Napoli ha fissato il prezzo: Ecco le cifre reali dell'operazione' #napoli #OSIMHEN… - infoitsport : Pedullà: ''Osimhen lascia il Napoli in caso di mega offerta, servono 80 milioni più ricchi bonus'' - infoitsport : Cessione Osimhen, Pedullà conferma: “Il Napoli lo venderà solo per questa cifra” -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "In caso di una mega offerta,andrà via" Calciomercato: filtra ottimismo per il rinnovo di Fabian Ruiz CONTENUTI EXTRA FIRST ...... facendoti dare i mezzi da chi ti ha ingaggiato' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "In caso di una mega offerta,andrà via" Calciomercato: filtra ottimismo per il ...