Terremoto: Legnini, "Proroga scadenze beneficiari Cas e Sae" (Di venerdì 6 maggio 2022) ANCONA – Saranno Prorogate le scadenze per i terremotati del Centro Italia che beneficiano del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) o di una 'casetta' Sae (Soluzioni abitative in emergenza). È quanto deciso dall'incontro tra il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Dall'incontro, considerato L'articolo proviene da Webmagazine24.

