Pubblicato decreto per assicurare capacità assunzionale alle Province e alle Città metropolitane, soddisfatto Brunetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – “È stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto per assicurare capacità assunzionale alle Province e alle Città metropolitane. Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato gli allarmi delle amministrazioni locali e mantenuto tutti gli impegni assunti. Finalmente una boccata d’ossigeno attesa dal 2019. La scorsa settimana è partito il tavolo di lavoro con il Dipartimento per gli Affari regionali, il Dipartimento per le Politiche di coesione, il ministero dell’Economia, la Segreteria tecnica per il Pnrr, le Regioni, le Province e i Comuni per monitorare l’attuazione delle misure varate sul rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – “È statosulla Gazzetta Ufficiale ilper. Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato gli allarmi delle amministrazioni locali e mantenuto tutti gli impegni assunti. Finalmente una boccata d’ossigeno attesa dal 2019. La scorsa settimana è partito il tavolo di lavoro con il Dipartimento per gli Affari regionali, il Dipartimento per le Politiche di coesione, il ministero dell’Economia, la Segreteria tecnica per il Pnrr, le Regioni, lee i Comuni per monitorare l’attuazione delle misure varate sul rafforzamento dellaamministrativa degli enti locali ...

