Per Djokovic spirano venti di vaccino? Nadal e la classifica faranno capitolare il serbo? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sta perdendo troppo e ci ha messo troppo tempo per arrivare dove sono tutti gli altri: vaccinarsi. Sono due frasi difficilmente smentibili nel “caso Djokovic“. Sì, perché uno il caso continua, e due, se possibile, peggiora dopo l’espulsione dall’Australia. Quello che domenica scorsa è accaduto nella finale del major aussie ha dimostrato che se non si immunizza, e per giunta in fretta, a brevissimo dovrà dire addio alla testa della classifica. Nel mentre ha ceduto a Nadal il record di slam vinti: niente tutti e 3 a 20 appaiati (con Federer). Lo spagnolo, n.5 del mondo, come ha scritto il grande Paolo Bertolucci, dopo la semifinale persa da Berrettini, è uno che se mette come si dice per una corsa di cavalli “il capo avanti“. Partire in ritardo contro @RafaelNadal significa leggergli la targa fino all’arrivo. — paolo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci sta perdendo troppo e ci ha messo troppo tempo per arrivare dove sono tutti gli altri: vaccinarsi. Sono due frasi difficilmente smentibili nel “caso“. Sì, perché uno il caso continua, e due, se possibile, peggiora dopo l’espulsione dall’Australia. Quello che domenica scorsa è accaduto nella finale del major aussie ha dimostrato che se non si immunizza, e per giunta in fretta, a brevissimo dovrà dire addio alla testa della. Nel mentre ha ceduto ail record di slam vinti: niente tutti e 3 a 20 appaiati (con Federer). Lo spagnolo, n.5 del mondo, come ha scritto il grande Paolo Bertolucci, dopo la semifinale persa da Berrettini, è uno che se mette come si dice per una corsa di cavalli “il capo avanti“. Partire in ritardo contro @Rafaelsignifica leggergli la targa fino all’arrivo. — paolo ...

