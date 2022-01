Quirinale, Meloni: sarei stupita se Mattarelle accettasse (Di sabato 29 gennaio 2022) "sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) "se Mattarelladi essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - Mikazero : Il problema è che, come al solito, la destra ritroverà compattezza nel 2023 e la sinistra, che può costruire un gra… - tobiamc : RT @giacomo_81: La meloni sta sbarellando, sperava che il governo cadesse con le elezioni al #Quirinale, ma le è andata male. Unica cosa a… -