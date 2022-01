Pensioni 2022 l’editoriale oggi 29 gennaio: basta penalizzare gli importi pensionistici (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono stati appena pubblicati i dati dell’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi previdenziali dell’INPS relativi all’anno 2021 e balza immediatamente all’occhio un dato molto preoccupante che già si era evidenziato da alcuni anni a questa parte, vale a dire l’importo delle Pensioni liquidate in Italia. Pensioni 2022 ultime notizie: l’importo medio è sceso drasticamente L’importo medio delle Pensioni liquidate nell’anno 2021 è stato di 1.203 € al mese. Se poi andiamo a scorporare il dato tra uomini e donne osserviamo che per gli uomini l’importo medio è stato di 1.442 € al mese mentre per le donne è stato di 1.014 € al mese. Analizzando gli ultimi anni osserviamo come l’importo medio sia sceso progressivamente in maniera molto consistente. Nel 2018 l’importo medio è stato di 1.330 € al mese; Nel 2019 ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono stati appena pubblicati i dati dell’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi previdenziali dell’INPS relativi all’anno 2021 e balza immediatamente all’occhio un dato molto preoccupante che già si era evidenziato da alcuni anni a questa parte, vale a dire l’importo delleliquidate in Italia.ultime notizie: l’importo medio è sceso drasticamente L’importo medio delleliquidate nell’anno 2021 è stato di 1.203 € al mese. Se poi andiamo a scorporare il dato tra uomini e donne osserviamo che per gli uomini l’importo medio è stato di 1.442 € al mese mentre per le donne è stato di 1.014 € al mese. Analizzando gli ultimi anni osserviamo come l’importo medio sia sceso progressivamente in maniera molto consistente. Nel 2018 l’importo medio è stato di 1.330 € al mese; Nel 2019 ...

