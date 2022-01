In cerca di un vescovo cattolico italiano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Monsignor Luigi Negri, scrivo anticipando leggermente il trigesimo (cade il 31 gennaio) per dire che alla tua morte ho pensato fosse morto l’ultimo. So bene di avere tendenze apocalittiche: pensai la stessa cosa alla morte di Biffi e poi alla morte di Caffarra… Consapevole che la disperazione è un peccato, in questo mese mi son messo are un altroe mi sembrava di averlo individuato in monsignor Suetta, impegnatosi contro il ddl Zan che “impedisce alla Chiesa di esercitare la propria missione”. Purtroppo pochi giorni fa ildi Ventimiglia–San Remo ha minimizzato la presenza di Drusilla Foer al festival appunto sanremese, definendo il travestimento di costui “un gioco teatrale”. Solo che nessun gioco è soltanto un gioco, e figuriamoci quello ...