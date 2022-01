Siamo al 3% Neanderthal. E a volte il nostro carattere dipende dai geni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Evoluzione, genetica, comportamento: “Le impronte del signor Neanderthal” di Giuseppe Remuzzi ci guida in un percorso fra varie discipline estremamente curioso e comprensibile. Che ci porta dal passato più remoto al futuro più lontano Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Evoluzione, genetica, comportamento: “Le impronte del signor” di Giuseppe Remuzzi ci guida in un percorso fra varie discipline estremamente curioso e comprensibile. Che ci porta dal passato più remoto al futuro più lontano

Advertising

neanderthal_ann : Wagliuuuuu OGGI SIAMO 10 MILIONI!!! RE SI STE TE !!!! - borderborder_ : @il_disillusore Hai ragione barbon,noi borghesi annoiati siamo così insopportabili, sta cosa di delegare quasiasi c… - neanderthal_ann : Hanno pubblicato che ad oggi siamo 7 milioni d italiani senza prima dose.... ORGOGLISA DI ESSERE TRA LORO Ah e .… - Nicoletto1 : @BellocchiMaria @SilvestriMd Esatto. Come Neanderthal: morire come destino ineluttabile anche se sei giovane. Poi h… - corobi : @sonia172505 Pensa come siamo felici noi a Milano che l'abbiamo avuta pure sindaca e ora assessora alla sanità ????????? Manco i Neanderthal. -