Quirinale, tensione nel centrodestra dopo il flop Casellati: processo a Forza Italia e centristi. Ira Meloni: «Noi e Lega leali, altri no» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sale la tensione nel centrodestra dopo il voto della quinta chiama che ha visto fallire il tentativo di verificare la compattezza degli alleati sul nome Casellati: parte il processo a Forza... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sale lanelil voto della quinta chiama che ha visto fallire il tentativo di verificare la compattezza degli alleati sul nome: parte il...

Advertising

massimomoma : RT @Libero_official: Il clamoroso scoop di 'Open': altissima tensione tra grillini, qualcuno prova ad entrare in aula per votare (#Casellat… - ElGuappo6 : RT @Libero_official: Il clamoroso scoop di 'Open': altissima tensione tra grillini, qualcuno prova ad entrare in aula per votare (#Casellat… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: Il clamoroso scoop di 'Open': altissima tensione tra grillini, qualcuno prova ad entrare in aula per votare (#Casellat… - roughnuances : RT @Mauro55245449: @04Carmen20 Il clamoroso scoop di 'Open': altissima tensione tra grillini, qualcuno prova ad entrare in aula per votare… - SLN_Magazine : Quirinale 2022, M5S in tensione su Casellati: “Non ci chiedano di votarla” -