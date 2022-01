Quirinale, oggi la quinta votazione. Il centrodestra punta su Casellati (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i tentativi andati a vuoto dei giorni scorsi, si torna al voto per eleggere il presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella. Sale la tensione, con il centrodestra che proverà a forzare su un nome comune. Si fa quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma il fronte progressista si oppone. Anche oggi gli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, al centrodestra per tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i tentativi andati a vuoto dei giorni scorsi, si torna al voto per eleggere il presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella. Sale la tensione, con ilche proverà a forzare su un nome comune. Si fa quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. Ma il fronte progressista si oppone. Anchegli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, alper tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale oggi Elezione Presidente della Repubblica, la diretta della quinta giornata di voto: torna l'ipotesi Casellati Ore 09: 21 - Il centrodestra non ha ancora comunicato al centrosinistra il nome del candidato che oggi dovrebbe votare per il Quirinale. E' quanto si apprende da varie fonti mentre è in corso il ...

ELEZIONI QUIRINALE/ Oggi si vota per davvero: il nome è giusto? Le trattative sul presidente della Repubblica sembrano dimostrare la verità di Mao: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Sembrano, perché per una volta è proprio il ...

Quirinale, il centrodestra oggi prova la spallata, Salvini a caccia dei voti M5s Il Sole 24 ORE Borsa: Europa apre in calo tra Ucraina e Omicron, a Milano (-0,4%) focus su Unicredit In Italia, inoltre, si aggiungono le incertezze sul Quirinale, mentre ci si avvia al quinto scrutinio senza che ci sia ancora un nome condiviso per la presidenza della Repubblica. Cosi' Milano, che ...

Quirinale, centrodestra verso Casellati Quinta votazione per la nomina del presidente della Repubblica stamani. Il centrodestra voterà uno dei nomi della rosa già noti, ovvero Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Ma pare che stia c ...

