Levante: “Non avevo la necessità di essere madre, ho scoperto tardi di essere incinta. Avevo paura fosse invalidante” (Di venerdì 28 gennaio 2022) È dedicata a Claudia Lagona, in arte Levante, la copertina di Sette, il settimanale del Corriere della Sera in edicola oggi 28 gennaio. La cantautrice 34enne in una lunga intervista ha raccontato la propria gravidanza inattesa, annunciata qualche mese fa sui social. “È un momento inaspettatamente bello, mi sento come una matrioska. Maternità è una parola che mi stranisce, perché mi sento sempre figlia”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Non ho cercato di diventare madre e ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese. Avevo paura fosse invalidante, invece ho saltato su e giù dal palco fino a quale mese fa. Se fosse stato diverso mi sarei buttata giù probabilmente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) È dedicata a Claudia Lagona, in arte, la copertina di Sette, il settimanale del Corriere della Sera in edicola oggi 28 gennaio. La cantautrice 34enne in una lunga intervista ha raccontato la propria gravidanza inattesa, annunciata qualche mese fa sui social. “È un momento inaspettatamente bello, mi sento come una matrioska. Maternità è una parola che mi stranisce, perché mi sento sempre figlia”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Non ho cercato di diventaree hodi, al terzo mese., invece ho saltato su e giù dal palco fino a quale mese fa. Sestato diverso mi sarei buttata giù probabilmente, ...

