Angel, storia dell’iconico profumo firmato Thierry Mugler (Di venerdì 28 gennaio 2022) Life&People.it Una storia stellare quella del profumo Angel di Thierry Mugler, l’iconica fragranza che è stata lanciata sul mercato nel lontano 1992 e ancora oggi rimane una leggenda, capace di stimolare tutte le capacità olfattive. È un ricordo indelebile quello che ci lascia lo stilista francese dopo la sua morte; il mondo della moda soffre la scomparsa di questo inimitabile talento e genio ma custodisce con cura le gemme preziose che lo stesso Mugler lascia in eredità. È il 24 Gennaio 2022 quando Thierry si spegne, stesso anno in cui ricorre l’anniversario dalla creazione di Angel; come in un cerchio che si chiude, tra la vita e la morte. Da 30 anni rimane la fragranza più venduta al mondo, un capolavoro che ha richiesto un duro lavoro di ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 28 gennaio 2022) Life&People.it Unastellare quella deldi, l’iconica fragranza che è stata lanciata sul mercato nel lontano 1992 e ancora oggi rimane una leggenda, capace di stimolare tutte le capacità olfattive. È un ricordo indelebile quello che ci lascia lo stilista francese dopo la sua morte; il mondo della moda soffre la scomparsa di questo inimitabile talento e genio ma custodisce con cura le gemme preziose che lo stessolascia in eredità. È il 24 Gennaio 2022 quandosi spegne, stesso anno in cui ricorre l’anniversario dalla creazione di; come in un cerchio che si chiude, tra la vita e la morte. Da 30 anni rimane la fragranza più venduta al mondo, un capolavoro che ha richiesto un duro lavoro di ...

