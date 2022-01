Lavorare nel calcio: Adidas cerca uno scout per nuovi talenti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le opportunità di Lavorare nel mondo del calcio non si limitano ovviamente ai club, cuore pulsante dell’industria. E’ il caso per esempio delle aziende che lavorano con società e atleti, come ad esempio Adidas. Il produttore tedesco è alla ricerca di una nuova figura – per la sua sede di Monza – che ricopra un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le opportunità dinel mondo delnon si limitano ovviamente ai club, cuore pulsante dell’industria. E’ il caso per esempio delle aziende che lavorano con società e atleti, come ad esempio. Il produttore tedesco è alla ridi una nuova figura – per la sua sede di Monza – che ricopra un L'articolo

Advertising

lauraboldrini : Un’escalation di tensione rischia di portare una guerra drammatica nel cuore dell’Europa. Non bisogna inasprire i… - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Lavorare nel calcio: #Adidas cerca uno scout per nuovi talenti - sportli26181512 : #Governance #Notizie Lavorare nel calcio: Adidas cerca uno scout per nuovi talenti: Le opportunità di lavorare nel… - CalcioFinanza : Lavorare nel calcio: #Adidas cerca uno scout per nuovi talenti - Parabataisheart : @baggio_vale Ti pare che quello rimane lì tutto quel tempo senza lavorare a musica nuova? Potremmo ascoltarla nel 2… -