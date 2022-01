La Todis Salerno resta imbattuta | al PalaSilvestri cade anche la Ferraro Group

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– La’92 soffre, combatte e vince ancora, conservando la sua imbattibilità. Il recupero della quinta giornata del campionato di Serie B femminile controAriano Irpino è delle granatine: 68-61 il finale al termine di una gara spigolosa enervosa dalla seconda metà. Un risultato positivo, soprattutto considerando il lungo digiuno di partite da cui venivano le ragazze di Aldo Russo. Le padrone di casapartono bene, col parziale di 8-0. Orchi ed Opacic molto precise. L’irpina Moretti è osso duro: inizialmente le granatine la contengono, poi si sblocca e mette a segno canestri importanti per tenere Ariano a contatto fino al -5. Primo intervallo con laavanti di 7 (17-10). Alla ripresa ...

. Riparte la Serie B femminile e lasupera tra le mura amiche la Ferraro Group Ariano Irpino nel recupero della quinta giornata di campionato con il finale di 68 - 61. Il duo Orchi - Opacic guidano le granatine di coach .... Ripartiamo dopo più di un mese. Mancano il campo e la dimensione agonistica'. Alle 18, al PalaSilvestri di Matierno, laaffronterà la Ferraro Group Ariano Irpino e la sfida è stata presentata dal coach delle granatine, Aldo Russo : 'Sappiamo di dover affrontare diverse partite ravvicinate per recuperare ...La Todis Salerno ’92 torna in campo a distanza di quasi un mese e mezzo. Lunga sosta tra il Natale e la pausa dovuta all’impennata della pandemia. Situazione in calo, si può giocare la prima di ben se ...Una lunga sosta e poi il nuovo tour de force. La Todis Salerno ’92 è ormai abituata ad alternare periodi con ritmi agonistici forsennati ad altri di stop delle attività a causa del Covid. Da due anni ...