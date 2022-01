Caro-energia, accelerare lo sviluppo delle rinnovabili (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Il decreto Sostegni è apprezzabile, ovviamente, anche se, a mio avviso, è tardivo. L’allarme era già molto forte dallo scorso giugno», ricorda il presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni. «La misura non affronta il problema energetico, un problema strutturale in Italia da anni. Manca un piano energetico nazionale, indispensabile in un Paese “trasformatore” e “importatore” di energia». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Il decreto Sostegni è apprezzabile, ovviamente, anche se, a mio avviso, è tardivo. L’allarme era già molto forte dallo scorso giugno», ricorda il presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni. «La misura non affronta il problema energetico, un problema strutturale in Italia da anni. Manca un piano energetico nazionale, indispensabile in un Paese “trasformatore” e “importatore” di».

Advertising

matteosalvinimi : Grazie al ministro Giorgetti che ha convocato la riunione sul caro-energia al Mise. È necessario che governo interv… - matteosalvinimi : Bolletta raddoppiata anche per un caseificio di Caserta. Il caro-energia è un’emergenza nazionale: famiglie, artigi… - matteosalvinimi : Il caro energia non risparmia nemmeno scuole e comuni, ecco le bollette da allarme rosso ad Arona (Novara). Bene i… - LiveSicilia : Caro energia, Enzo Bianco: “In Sicilia abbiamo la soluzione” - Marco76056740 : <p>Utility al centro dell'attenzione in attesa degli interventi del Governo contro il caro bollette. Enel sorveglia… -