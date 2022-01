Amici, salta puntata domenica 30 gennaio: ballerini positivi a Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – La puntata di domenica 30 gennaio di ‘Amici di Maria De Filippi’ non andrà in onda, a causa della accertata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. A confermarlo all’Adnkronos fonti vicine alla produzione del programma. Al posto della puntata, la cui registrazione è saltata, verrà trasmesso uno speciale realizzato con un montaggio ad hoc, ma senza alcuna presenza in studio. La decisione immediata è scaturita da una valutazione di opportunità volta ad evitare il rischio per tutti coloro che lavorano nel programma, che adotta comunque misure rigorose per le quali i professionisti lavorano a distanza e provano lontani da tutti, messi in sicurezza e separati dal plexiglass. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ladi30di ‘di Maria De Filippi’ non andrà in onda, a causa della accertatatà aldi alcuniprofessionisti che lavorano nella trasmissione. A confermarlo all’Adnkronos fonti vicine alla produzione del programma. Al posto della, la cui registrazione èta, verrà trasmesso uno speciale realizzato con un montaggio ad hoc, ma senza alcuna presenza in studio. La decisione immediata è scaturita da una valutazione di opportunità volta ad evitare il rischio per tutti coloro che lavorano nel programma, che adotta comunque misure rigorose per le quali i professionisti lavorano a distanza e provano lontani da tutti, messi in sicurezza e separati dal plexiglass. La ...

