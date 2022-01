Recensioni su Marketing Italia Srl | come opera e perché sceglierla

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Opinioni esuSrl: l’azienda che ha fatto deldel turismo la sua missione. Partiamo da chi è e cosa faSrl? Siamo voluti andare fisicamente in azienda per toccare con mano il lavoro di questa realtà. La compagnia nasce nel 2016, ha sede in via Filippo Argelati 10 a Milano ed è considerata da molti esperti del settore una tra le migliori realtà in Europa per la promozione e valorizzazione di eccellenze e destinazioni turistiche. L’azienda è titolare del progetto Visit Italy, miglior portale europeo ai .eu Web Awards 2020 di Bruxelles e durante la nostra visita, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere parte del team, composto da alcuni tra i professionisti più autorevoli nel campo del digital...