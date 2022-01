Quirinale, Liliana Segre: “Spero che il prossimo Presidente abbia cura dei valori antifascisti” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le parole della Senatrice a vita Sono giornate frenetiche per la politica italiana. Liliana Segre, così, ha parlato della corsa al Quirinale e dei “requisiti” che dovrebbe avere il Presidente della Repubblica Italia. La Segre è senatrice a vita e ha parlato in un’intervista a “La Stampa”. “Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando il Presidente Mattarella, a cui va la mia profonda gratitudine di cittadina prima ancora che di senatrice a vita, fu eletto alla più alta carica dello Stato, la prima cosa che fece fu recarsi alle Fosse Ardeatine a rendere omaggio alle vittime della barbarie nazifascista. Ecco, mi auguro che il prossimo o la prossima Presidente saprà dimostrare analoga cura nel fare ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le parole della Senatrice a vita Sono giornate frenetiche per la politica italiana., così, ha parlato della corsa ale dei “requisiti” che dovrebbe avere ildella Repubblica Italia. Laè senatrice a vita e ha parlato in un’intervista a “La Stampa”. “Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando ilMattarella, a cui va la mia profonda gratitudine di cittadina prima ancora che di senatrice a vita, fu eletto alla più alta carica dello Stato, la prima cosa che fece fu recarsi alle Fosse Ardeatine a rendere omaggio alle vittime della barbarie nazifascista. Ecco, mi auguro che ilo la prossimasaprà dimostrare analoganel fare ...

