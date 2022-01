Gf Vip, Soleil lascia la casa? Ecco i dettagli e i possibili sviluppi (VIDEO) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa edizione del Gf Vip è stata caratterizzata molto spesso dal ‘trio’ Soleil, Alex e Delia. Nelle ultime ore però l’influencer italo-americana, secondo quanto riportato da angolodellenotizie.com, sarebbe stufa di tutto ciò che sta vivendo all’interno della casa e avrebbe chiesto al proprio agente di uscire. Nella giornata odierna Soleil ha affermato: “Sono venuta a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Soleil sbotta contro Gianmaria (VIDEO): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gianmaria sbotta contro Soleil: “Gioca sul fatto di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questa edizione del Gf Vip è stata caratterizzata molto spesso dal ‘trio’, Alex e Delia. Nelle ultime ore però l’influencer italo-americana, secondo quanto riportato da angolodellenotizie.com, sarebbe stufa di tutto ciò che sta vivendo all’interno dellae avrebbe chiesto al proprio agente di uscire. Nella giornata odiernaha affermato: “Sono venuta a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorinila conduzione?chi potrebbe sostituirlosbotta contro Gianmaria (): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gianmaria sbotta contro: “Gioca sul fatto di ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Delia Duran giustifica l'innamoramento di Alex per Soleil! - infoitcultura : Gf Vip 6, Soleil Sorge vuole abbandonare il reality: ecco perché - infoitcultura : Soleil Sorge vuole abbandonare GF Vip/ 'Attacco di panico nella notte', rivolta web! - infoitcultura : Gf Vip 6, Sonia Bruganelli svela come mai dà sempre l’immunità a Soleil Sorge - infoitcultura : Soleil Sorge immune al GF Vip: Sonia Bruganelli svela per quale motivo -