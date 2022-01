Covid oggi Basilicata, 1.010 contagi e 2 morti: bollettino 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.010 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 5.720 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute, un uomo e una donna entrambi di 89 anni e vaccinati, risiedevano a Potenza e Rotonda. I lucani guariti o negativizzati sono 867. I ricoverati per Covid-19 sono 97 (+7) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 51 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 46 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi casi lucani sono stati 988, gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 17.357. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.010 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 5.720 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute, un uomo e una donna entrambi di 89 anni e vaccinati, risiedevano a Potenza e Rotonda. I lucani guariti o negativizzati sono 867. I ricoverati per-19 sono 97 (+7) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 51 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 46 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi casi lucani sono stati 988, gli attuali positivi residenti insono 17.357. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate ...

