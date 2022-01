Squalificati Serie A, il giudice sportivo: fermati 11 calciatori, Juric paga la sfuriata (Di martedì 25 gennaio 2022) La 23esima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio, il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori Squalificati. Nell’ultimo turno si è registrato lo scatto dell’Inter contro il Venezia, pareggio tra Milan e Juventus. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACAMBIASO Andrea (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.EKDAL Albin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 25 gennaio 2022) La 23esima giornata del campionato diA è andata in archivio, ilha pubblicato l’elenco dei. Nell’ultimo turno si è registrato lo scatto dell’Inter contro il Venezia, pareggio tra Milan e Juventus. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a)ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACAMBIASO Andrea (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.EKDAL Albin (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un ...

