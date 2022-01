Sorte (Forza Italia): “Qui a Montecitorio sale la preoccupazione” (Di martedì 25 gennaio 2022) Alessandro Sorte, deputato bergamasco per Forza Italia, all’alba del secondo giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica fa il punto su ipotesi e trattative, dopo che altri colleghi parlamentari di Bergamo (Elena Carnevali, Simona Pergreffi e Dario Violi) hanno raccontato emozioni e incontri del primo giorno, lunedì, concluso con un nulla di fatto, nel senso che a prevalere nell’urna sono state le schede bianche. Qui a Montecitorio sale la preoccupazione. L’emozione di ieri viene sostituita dalla preoccupazione di oggi. Ancora nessuna luce in fondo al tunnel. Tutti i parlamentari sono convinti che, rispetto agli impegni presi con l’Europa, la figura di Mario Draghi sia insostituibile a Palazzo Chigi. La Borsa crolla, il debito pubblico ... Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Alessandro, deputato bergamasco per, all’alba del secondo giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica fa il punto su ipotesi e trattative, dopo che altri colleghi parlamentari di Bergamo (Elena Carnevali, Simona Pergreffi e Dario Violi) hanno raccontato emozioni e incontri del primo giorno, lunedì, concluso con un nulla di fatto, nel senso che a prevalere nell’urna sono state le schede bianche. Qui ala. L’emozione di ieri viene sostituita dalladi oggi. Ancora nessuna luce in fondo al tunnel. Tutti i parlamentari sono convinti che, rispetto agli impegni presi con l’Europa, la figura di Mario Draghi sia insostituibile a Palazzo Chigi. La Borsa crolla, il debito pubblico ...

