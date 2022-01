Simone muore da solo in ospedale, senza il conforto della famiglia. Sanitari inflessibili 'Vietato entrare per il covid' (Di martedì 25 gennaio 2022) Aveva solo 23 anni, Simone Benvenuti, il ragazzo morto nell'ospedale di San Giovanni di Dio di Firenze (Torregalli). Era stato ricoverato perchè malato di piastrinopenia (drastica riduzione del numero ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Aveva23 anni,Benvenuti, il ragazzo morto nell'di San Giovanni di Dio di Firenze (Torregalli). Era stato ricoverato perchè malato di piastrinopenia (drastica riduzione del numero ...

Advertising

babydybss : simone in un prof soffre ogni puntata e noi basta fatecelo vedere felice !! poi in una ff fa un incidente, in un'al… - __Dashuri__ : Comunque pure io che anziché combinare qualcosa di produttivo passo il tempo a leggere ff simuel in cui uno dei due… - modesti_simone : RT @stopcensura2020: Covid, muore nel milanese ex consigliere comunale: era vaccinato con tre dosi - corrierefirenze : La storia di Simone, affetto da piastrinopenia e morto da solo in ospedale - modesti_simone : RT @byoblu: Malore fatale poco dopo l’inoculazione per Claudio Di Paolo 54enne, web designer leccese. Non aveva nessun problema di salute.… -