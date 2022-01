Ressa alla coppa d’Africa, le immagini del caos prima della partita Camerun-Comore: urla e spintoni tra tifosi – Video (Di martedì 25 gennaio 2022) Una grande Ressa ha causato la morte di 8 persone all’Olembe Stadium di Yaoundé in Camerun poco prima del fischio d’inizio della partita tra Camerun e Comore, valida per gli ottavi di finale della coppa d’Africa, vinta poi dal Camerun per 2 a 1. Non sono ancora chiari i motivi del caos ma, secondo alcuni testimoni, la Ressa si è verificata quando gli steward hanno chiuso i cancelli dell’arena, visto il limite imposto a causa delle normative per il coronavirus, e in molti hanno cercato comunque di entrare alla partita. Tra le vittime anche un bambino, mentre un neonato, calpestato dalla folla, è stato ricoverato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Una grandeha causato la morte di 8 persone all’Olembe Stadium di Yaoundé inpocodel fischio d’iniziotra, valida per gli ottavi di finale, vinta poi dalper 2 a 1. Non sono ancora chiari i motivi delma, secondo alcuni testimoni, lasi è verificata quando gli steward hanno chiuso i cancelli dell’arena, visto il limite imposto a causa delle normative per il coronavirus, e in molti hanno cercato comunque di entrare. Tra le vittime anche un bambino, mentre un neonato, calpestato dfolla, è stato ricoverato in ...

