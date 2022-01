Nel brindisino l’arresto del presunto autore della rapina alla farmacia di Martina Franca Una denunciata

(Di martedì 25 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dpolizia: Individuato l’di unaavvenuta la sera del 21 gennaio scorso ai danni di unanel comune di. Gli investigatori del locale Commissariato, allertati dal titolare, sono arrivati sul posto e dalle prime testimonianze dei presenti e dalle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, hanno acquisito i primi elementi utili volti all’individuazione deltore. Attraverso la targa dell’auto usata dal malvivente in quel frangente, una FIAT Punto, i poliziotti ne hanno individuato la proprietaria residente in un comune limitrofo, in provincia di Brindisi. La donna, dopo alcune ore di attesa, è stata rintracciata presso il suo domicilio mentre a tarda sera faceva ...

Trmtv : Infastidito da spari picchia anziano cacciatore: arrestato 53enne nel Brindisino - infoitinterno : In Puglia oggi 3471 nuovi contagi Covid, 339 nel brindisino. Ci sono 11 decessi - Brindisi Oggi, news Brindisi noti… - news24_city : Controlli anti-Covid nel brindisino: elevate 4 sanzioni amministrative - news24_city : Controlli anti-Covid nel brindisino: elevate 4 sanzioni amministrative - infoitinterno : In Puglia oggi 7267 nuovi contagi Covid, nel brindisino 707. Ci sono dieci decessi - Brindisi Oggi, news Brindisi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel brindisino

... concluse le formalità di rito, è stato condottocarcere di Brindisi, ove è in attesa dell'interrogatorio di garanzia e dell'udienza di convalida da parte del Gip del Tribunale... specializzatosettore metalmeccanico, da assumere nello stabilimentoè l'ennesima dimostrazione delle difficoltà che vive il mondo del lavoro nella nostra città e nella sua provincia. ...Il giocatore originario di Maddaloni, in Campania, avrebbe litigato con coach Roijakkers durante un allenamento, per cui sarebbe pronto a lasciare la squadra e andare alla Happy Casa Brindisi, allenat ...Netto calo di attualmente positivi, passati dai 134.483 di ieri agli attuali 126.262. Situazione negli ospedali: 717 persone ricoverate in area non critica e 67 in terapia intensiva ...