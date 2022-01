La scritta per Lorenzo Parelli «morto di PCTO» alla provincia di Trento – La foto (Di martedì 25 gennaio 2022) «A Lorenzo morto di PCTO»: questa è la scritta trovata sul retro dell’edificio che ospita il Dipartimento Istruzione e Cultura della provincia autonoma di Trento. L’ingresso invece è stato imbrattato nella notte con della vernice rossa. Il riferimento è a Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto nell’ultimo giorno di tirocinio alla Burimec di Launzacco in provincia di Udine. Sono in corso i rilievi da parte della Digos. «Si è trattato di un atto vandalico da parte di persone che, molto probabilmente, sono riuscite a evitare il sistema di videosorveglianza passando sul retro dell’edificio», ha spiegato all’agenzia di stampa ANSA il dirigente generale del dipartimento, Roberto Ceccato. ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) «Adi»: questa è latrovata sul retro dell’edificio che ospita il Dipartimento Istruzione e Cultura dellaautonoma di. L’ingresso invece è stato imbrattato nella notte con della vernice rossa. Il riferimento è a, lo studente di 18 anninell’ultimo giorno di tirocinioBurimec di Launzacco indi Udine. Sono in corso i rilievi da parte della Digos. «Si è trattato di un atto vandalico da parte di persone che, molto probabilmente, sono riuscite a evitare il sistema di videosorveglianza passando sul retro dell’edificio», ha spiegato all’agenzia di stampa ANSA il dirigente generale del dipartimento, Roberto Ceccato. ...

Advertising

RaiLibri : ?? Buona domenica con un bellissimo passaggio tratto da: “Il gatto del Papa” di @insinnaflavio, una favola per grand… - WeAreTennisITA : Primo turno ? @MattBerrettini batte Nakashima per 4-6 6-2 7-6 6-3 nonostante qualche problema allo stomaco e accede… - ryIace : chi ride per questa cosa è più ritardato di chi l’ha scritta - inapproprihate : RT @MarcoStac: Non riesco a farmi una ragione che il comune di Mentana (RM) non abbia ancora organizzato una corsa di 42 e rotti km che pas… - aperitivista : RT @MarcoStac: Non riesco a farmi una ragione che il comune di Mentana (RM) non abbia ancora organizzato una corsa di 42 e rotti km che pas… -