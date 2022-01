“È successo a letto”. GF Vip, Sophie Codegoni confessa su Basciano. Miriana stupita: “Mamma mia” (Di martedì 25 gennaio 2022) Sophie Codegoni protagonista al GF Vip. L’ex Uomini e Donne si è lasciata andare ad una confessione bollente a Miriana Trevisan durante la serata di ieri. Una serata, quella di lunedì 24 gennaio, che sarà ricordata come quella dell’uscita di Manuel Bortuzzo. “Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”. Poco prima di lasciare la Casa, Signorini ha mostrato un video con i momenti più belli di Manuel a GF Vip 6. Poi ha dato la parola a Manuel Bortuzzo che ha salutato i compagni: “Ho appreso almeno una cosa da ognuno di voi. Vi ringrazio per avermi accompagnato e per avermi regalato un sorriso”. Poi ha detto addio a Lulù per ultima, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)protagonista al GF Vip. L’ex Uomini e Donne si è lasciata andare ad una confessione bollente aTrevisan durante la serata di ieri. Una serata, quella di lunedì 24 gennaio, che sarà ricordata come quella dell’uscita di Manuel Bortuzzo. “Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”. Poco prima di lasciare la Casa, Signorini ha mostrato un video con i momenti più belli di Manuel a GF Vip 6. Poi ha dato la parola a Manuel Bortuzzo che ha salutato i compagni: “Ho appreso almeno una cosa da ognuno di voi. Vi ringrazio per avermi accompagnato e per avermi regalato un sorriso”. Poi ha detto addio a Lulù per ultima, ...

