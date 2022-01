Diretta elezioni presidente della Repubblica | secondo giorno di votazioni Centrodestra | la rosa dei candidati nel pomeriggio Renzi e Letta fanno muro sul nome di Frattini

Advertising

Corriere : Renzi: «Salvini ha la carta per chiudere la partita, ma rischia di fare la fine di Bersani» - SkyTG24 : ??Quorum non raggiunto nella prima votazione - Claudio95624084 : Renzi: «Salvini ha la carta per chiudere la partita, ma rischia di fare la fine di Bersani» - jxgiuliano : RT @minasettembre: Che giochetti sporchi! La borsa perde quattro punti, in Ucraina una crisi da guerra mondiale e loro parlano, trattano e… - zazoomblog : Diretta elezioni presidente della Repubblica secondo giorno di votazioni. Letta: «Mio ruolo è proteggere Draghi». L… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta elezioni

11.38 No a un profilo come quello di Franco Frattini per la presidenza della Repubblica: su ... prima dei non eletti alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia alledel 2018 ...... ladel voto per il Quirinale: 'Impossibile che Draghi vada via da tutto' Draghi presidente della Repubblica e Di Maio premier: i nomi e le ipotesi dopo la prima giornatapresidente ...Diretta 11.38 No a un profilo come quello di Franco Frattini per la presidenza della Repubblica: su questa linea ci sarebbe una sponda tra Matteo Renzi ed Enrico Letta. Lo si apprende da fonti di Iv e ...Presidente della Repubblica: cosa accadrebbe se il decreto legge che consente ai positivi al Covid di votare non fosse convertito nei 60 giorni di legge?